Прикрывался волонтерским фондом и искал места расположения Сил обороны: СБУ задержала в Днепре российского агента. ФОТОрепортаж

Российский агент в Днепре прикрывался статусом соучредителя местной ОО, занимавшейся волонтерством, и пытался установить места базирования сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщников злоумышленника задержали в январе 2023 года. После этого он "залег ко дну", но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение вражеских задач.

По данным СБУ, это уже восьмой агент по агентурной сети ГРУ в Днепре, разоблаченный Службой.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны, которые дислоцируются на территории региона.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки", - говорится в сообщении.

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Также он "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим, российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений.

Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон с поличным с представителем российского ГРУ.

Следователи ему сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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