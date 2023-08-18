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ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова. ФОТО

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На Запорожском направлении Вооруженные силы ликвидировали начальника штаба 810-й бригады морской пехоты РФ, заместителя командира батальона материального обеспечения Юрия Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию подтвердил так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Также о ликвидации Павлова сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Как отмечает Развожаев, Павлов был похоронен 17 августа. Был ранен на Запорожском направлении.

ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова 01

Павлов – уроженец Украины. Родился в Новоивановке в Луганской области. В 2009 году переехал в Севастополь, где служил в 810-й бригаде морской пехоты. Участвовал в спецоперации россиян в Сирии.

Начальником штаба оккупанты назначили Павлова в 2022 году.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ВСУ ликвидировали майора и начальника штаба морской пехоты ВС РФ Павлова 02

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  • Colt
    Красивого гроба ! И хорошего настроения родне.
  • Neo Matrix
    Гарний кaцan ---- мертвий кaцan.
  • Volodumur Vilnuj
    Судячи з кацапцької фаміліі це нація кацапів яких сюди напихав урод сталін
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