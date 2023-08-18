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В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ. ФОТО

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В Турции прошла торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах, информирует Цензор.НЕТ.

Торжества прошли на судостроительном предприятии в Стамбуле. В них приняла участие делегация Минобороны Украины.

В ВМС отметили, что это уже второй корвет, который Турция строит для нужд украинских Военно-Морских Сил. Все работы осуществляются в срок - согласно графикам и заключенным договорам.

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В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 01
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 02
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 03
В Турции построят корвет для Военно-Морских Сил ВСУ 04

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    ЗЄля хоче мати "корабля з матросами".
    Те що знищили або пошкодили до половини рашиського флоту в Чорному морі воно лупоглазе не бачить і не знає.
    Одна "Ада" коштує 500 млн. дол. і знищуєиься одним береговим "Оніксом" за 1 млн дол.
    Воістину вірна стара поговірка

    "Якщо хочете розорити країну - побудуйте лінкор"...
    або ж, виберіть ЗЄлєнського👿
  • Підлога Маккартні
    А нахолеру он нам нужен?
  • Олександр САТ РЕМ
    За це бабло можна було б нормальну кількість артилерії зробити реактивної чи звичайної.
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