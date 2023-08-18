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Солдатам платили "боевые", когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР. ФОТО

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Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, почти год заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

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Заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 01
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 02
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 03
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 04
Солдатам платили боевые, когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР 05

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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Топ комментарии

  • Stepan Стенькович 1f9e6bd5
    А скільки таких пунктів "зламності" по всій Україні.
  • Hanka Panyanka
    думаю, таких не одна й не дві..., а що, всім зручно, хлопці якби воюють та отримують за це гроші..., а чувак отримав беоплатну рабсилу..., знайшовся, мабуть, один, кому це не дуже сподобалось...
  • Денис Власенко addd82a7
    Sowok 2.0
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