Солдатам платили "боевые", когда они строили поместье для заместителя комбата в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, почти год заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

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Заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).











Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.