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Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению. ФОТОрепортаж

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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения высокопоставленному чиновнику ГНС Украины Евгению Сокуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения "заказа" о причинении тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику Государственной налоговой службы Украины.

"Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье неподалеку от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ОКР Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

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Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 01
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 02
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 03
Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к нападению 04

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые стали ждать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Довести преступное намерение по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, заказавших его.

Разоблачение противоправных действий осуществлялось прокурорами совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в городе Киеве при оперативном сопровождении ОКР ЧП Украины.

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Ранее сообщалось, что правоохранители смогли предотвратить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес". Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о предотвращении нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

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Топ комментарии

  • Chaplyak Ivan
    дешевий зелений піар
  • Олександр САТ РЕМ
    Звільнити, дати стволи і адресу гетьманцева . Нагороди після війни.
  • MausMike
    Яке жахіття, професійні кілери намагалися вбити (а може і не тільки) святу людину.
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