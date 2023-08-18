Разоблачены предприниматели, поставившие ВСУ бракованные мины по контракту Минобороны почти на 270 млн грн, - СБУ. ФОТО

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как отмечается, речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов.

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"В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако до этого срока компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые, к тому же, оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", - сообщает СБУ.

Специалисты оборонного ведомства в ходе испытаний снарядов обнаружили, что полученные артиллерийские мины приводят к выведению из строя артвооружение. После этого бракованная партия была возвращена компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков.

"Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов по госзаказу", - добавили СБУ.

Предпринимателям было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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