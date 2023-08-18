Россияне во время обстрела повредили храм в Херсонской области. ФОТО
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Российские агрессоры во время обстрела серьезно повредили Вознесенский храм в селе Днепровское Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонськой епархии ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что "решисты прислали праздничное поздравление в канун праздника Преображения Господня".
Этот храм уже не впервые получает повреждения в результате российских обстрелов со времени, когда был освобожден Херсон.
"Мы выстоим, а их память покроется темной копотью позора и невыносимой духовной вони", - добавили в ПЦУ.