Новости Фото • Взяточники, Война

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО

6 16426
Правоохранители задержали во время получения взятки должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва 01

По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия делали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и последующий призыв на военную службу.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу во время получения неправомерной выгоды.

Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва 02

Смотрите также: Сотрудницу Уманского военкомата задержали на взятке 6,5 тыс. дол. за уклонение от мобилизации. ФОТО

Взяточнице сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному других лиц.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так там харчовий ланцюг з самого низу наверх-а не навпаки...
  • Евгений Magirus
    А слева вверху "руки в боки" - это её шеф я так понимаю? Наверное лихорадочно думает, что делать 🙂

    А жопка ничего у посадовиці ))
  • Liya d21d54a3
    Оновлюй данні в ТЦК)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости