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Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО
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Правоохранители задержали во время получения взятки должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия делали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и последующий призыв на военную службу.
Правоохранители разоблачили злоумышленницу во время получения неправомерной выгоды.
Взяточнице сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному других лиц.