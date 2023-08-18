На совещании руководителей оккупационной полиции в Энергодаре раздался взрыв, - разведка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

В сообщении отмечается: "В результате этого взрыва многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов павел валериевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва их срочно доставили в местную больницу.

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После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России.

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Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажей.

В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет.