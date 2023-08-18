На совещании руководителей оккупационной полиции в Энергодаре раздался взрыв, - разведка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.
В сообщении отмечается: "В результате этого взрыва многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов павел валериевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва их срочно доставили в местную больницу.
После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России.
Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажей.
В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет.