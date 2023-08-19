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Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности заблокировала еще 7 коррупционных схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

Как отмечается, к организации сделок причастны более 10 человек, среди них - чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий.

За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья или якобы перевозки иностранной гумпомощи.

Стоимость таких "услуг" составляла до $9 тыс. Сумма зависела от разновидности "схемы" и срочности "заказа".

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Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 01
Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 02
Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 03
Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 04
Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 05
Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ 06

Так, в Киеве задержаны два дельца, которые продавали уклонистам фиктивные справки медико-социальной экспертной комиссии о присвоении групп инвалидности.

В Одесской области военная контрразведка СБУ задержала "на горячем" чиновника местного военкомата, который требовал деньги с призывников.

За 5 тыс. долларов США он обещал молодым людям "организовать" поддельные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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В Тернополе задержан еще один чиновник военкомата. Вместе с тремя сообщниками он "торговал" фальшивыми документами о "списании" по военному учету.

В Николаеве военные контрразведчики СБУ задержали дельца, предлагавшего местному жителю свое содействие в уклонении от мобилизации.

За 8,5 тыс. долларов США он обещал "решить вопрос" по оформлению уклоняющимся фиктивным удостоверениям об исключении их из "списков" военнообязанных.

В Харьковской области разоблачены два чиновника медицинских учреждений, которые "штамповали" фейковые справки о непригодности к военной службе и продавали их.

В Ровенской области заблокирован еще один канал нелегальной миграции потенциальных призывников. Его организовали владельцы трех автопредприятий, которые оформляли уклонистов в качестве водителей международных рейсов.

На Буковине сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили и остановили водителя грузового автомобиля, пытавшегося скрыто вывезти за границу 4-х местных жителей призывного возраста.

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По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Михаил Илларионов
    когда начнут призывать молодых мордоворотов на джипах и отстанут от больных 50+?
  • Анатолий К 65c6a92d
    А коли викриють схему злочинних дій по зриву ракетних програм в Україні, бо відсутність цих ракет кожного дня дає змогу ворогу безкарно руйнувати міста, заводи, вбивати людей і військових?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А комусь пощастило-чотири рази відкосив , нічого не платив, кримінал не відкрили, ще й президентом зробили. Країна чудес.,
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