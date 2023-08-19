Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, к организации сделок причастны более 10 человек, среди них - чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий.
За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья или якобы перевозки иностранной гумпомощи.
Стоимость таких "услуг" составляла до $9 тыс. Сумма зависела от разновидности "схемы" и срочности "заказа".
Так, в Киеве задержаны два дельца, которые продавали уклонистам фиктивные справки медико-социальной экспертной комиссии о присвоении групп инвалидности.
В Одесской области военная контрразведка СБУ задержала "на горячем" чиновника местного военкомата, который требовал деньги с призывников.
За 5 тыс. долларов США он обещал молодым людям "организовать" поддельные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В Тернополе задержан еще один чиновник военкомата. Вместе с тремя сообщниками он "торговал" фальшивыми документами о "списании" по военному учету.
В Николаеве военные контрразведчики СБУ задержали дельца, предлагавшего местному жителю свое содействие в уклонении от мобилизации.
За 8,5 тыс. долларов США он обещал "решить вопрос" по оформлению уклоняющимся фиктивным удостоверениям об исключении их из "списков" военнообязанных.
В Харьковской области разоблачены два чиновника медицинских учреждений, которые "штамповали" фейковые справки о непригодности к военной службе и продавали их.
В Ровенской области заблокирован еще один канал нелегальной миграции потенциальных призывников. Его организовали владельцы трех автопредприятий, которые оформляли уклонистов в качестве водителей международных рейсов.
На Буковине сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили и остановили водителя грузового автомобиля, пытавшегося скрыто вывезти за границу 4-х местных жителей призывного возраста.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.