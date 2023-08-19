Последствия вражеской атаки дронами на Хмельнитчину: повреждены дома, школы, коммунальные учреждения, человеческих потерь нет. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой ОВА показали последствия ночной российской атаки дронами по территории региона.

Речь о сотнях поврежденных домов, школах, коммунальных заведениях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Информация постоянно уточняется. Сейчас на местах работают комиссии, созданные в тергромадах, обследующих и фиксирующих последствия ночного вражеского нападения. Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов общин. Кроме того, ведется работа по получению помощи от наших международных партнеров. Все преодолеем и отстроим. Главное, что человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.













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Ранее сообщалось, что в ночь на 19 августа, во время воздушной тревоги, Хмельницкая снова была атакована врагом. По данным Воздушных сил, в ночь на 19 августа 2023 рашисты атаковали Украину с северного направления ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска, 15 из них – уничтожено.