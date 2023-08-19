Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина. ФОТОрепортаж
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Сегодня днем россияне трижды ударили по Никополю и Марганецкой громаде на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Днем громко было в Никополе и Марганецкой громаде. Российская армия трижды била из тяжелой артиллерии. Пострадала 82-летняя женщина. Ее состояние удовлетворительное. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод", - говорится в сообщении.
По остальным громадам отмечается, что суббота прошла спокойно - без обстрелов.