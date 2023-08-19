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Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина. ФОТОрепортаж

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Сегодня днем россияне трижды ударили по Никополю и Марганецкой громаде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днем громко было в Никополе и Марганецкой громаде. Российская армия трижды била из тяжелой артиллерии. Пострадала 82-летняя женщина. Ее состояние удовлетворительное. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод", - говорится в сообщении.

По остальным громадам отмечается, что суббота прошла спокойно - без обстрелов.

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Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина 01
Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина 02
Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина 03
Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина 04
Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, ранена женщина 05

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