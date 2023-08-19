Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства, - Зеленский на аудиенции у короля Швеции Карла XVI. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства в борьбе за независимость и территориальную целостность. Высоко ценим мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее".
В то же время первая леди Украины также поблагодарила Швецию "за последовательную принципиальную поддержку Украины и украинцев".
Она отметила, что уже 85 наших граждан пролечились или лечатся в этой стране, а 50 тысяч нашли убежище от войны и социальную поддержку.
"Особенно трогательный жест Их Величеств - они из личных средств профинансировали восстановление поврежденной инфраструктуры села Змиевка на Херсонщине, освобожденного из-под российской оккупации. Когда-то это было давнее шведское поселение Гаммальсвенскбю. История и настоящее, прошлое и будущее сошлись в наших общих цветах и принципах. Спасибо, Швеция!" - написала Зеленская.