Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства, - Зеленский на аудиенции у короля Швеции Карла XVI. ФОТО

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией, во время общения поблагодарили страну за поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства в борьбе за независимость и территориальную целостность. Высоко ценим мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее".

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В то же время первая леди Украины также поблагодарила Швецию "за последовательную принципиальную поддержку Украины и украинцев".

Она отметила, что уже 85 наших граждан пролечились или лечатся в этой стране, а 50 тысяч нашли убежище от войны и социальную поддержку.

"Особенно трогательный жест Их Величеств - они из личных средств профинансировали восстановление поврежденной инфраструктуры села Змиевка на Херсонщине, освобожденного из-под российской оккупации. Когда-то это было давнее шведское поселение Гаммальсвенскбю. История и настоящее, прошлое и будущее сошлись в наших общих цветах и принципах. Спасибо, Швеция!" - написала Зеленская.

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