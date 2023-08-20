В результате российского удара по Чернигову погибли два преподавателя и студент "Черниговской политехники". ФОТО

Российский теракт по Чернигову убил двух преподавателей и студента "Черниговской политехники".

Об этом сообщила в Фейсбуке Анна Романова, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб студент Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта НУ "Черниговская политехника", группа МАТ-221 ЮЩЕНКО Назар Игоревич. Был успешен в учебе, в семье был единственным ребенком…

P.S. Я помню Максима – всегда улыбающийся, активный, рад помочь…

Погиб старший преподаватель кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" КОРМИЛЬЦИНА Светлана Юрьевна, во время прогулки в парке с дочерью.





Погибла сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" ТОРИЯ Наталья Владимировна, возвращаясь из церкви.

Царство Небесное. Вечная память. Глубокие соболезнования всем родным и близким", - написала она.

Читайте также: Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148, в том числе 7 погибших

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за помощью, госпитализирован 41 человек.