Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из "Смерчей". ФОТОрепортаж

Утром россияне ударили беспилотником по Славянскому обществу в Донецкой области, без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении Угледар потерпел 17 обстрелов и 1 удар дроном-камикадзе. В Новоукраинке поврежден дом и хозяйственное сооружение. В Великой Новоселке 2 улицы обстреляны из "Ураганов" - без жертв.

На Донецком направлении в Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Трудовое – объемы ущерба устанавливаются.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке. В городе повреждены 12 домов, еще 2 - в Щербиновке. Константиновку враг обстрелял из "Смерчей" - повреждены 4 дома и 2 гаража. В Часовоярской громаде 1 дом уничтожен, еще 3 повреждены", - говорится в сообщении.











На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 1 дом в Звановке. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам.

Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 1 жителя Донбасса.