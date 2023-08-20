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Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из "Смерчей". ФОТОрепортаж

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Утром россияне ударили беспилотником по Славянскому обществу в Донецкой области, без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении Угледар потерпел 17 обстрелов и 1 удар дроном-камикадзе. В Новоукраинке поврежден дом и хозяйственное сооружение. В Великой Новоселке 2 улицы обстреляны из "Ураганов" - без жертв.

На Донецком направлении в Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Трудовое – объемы ущерба устанавливаются.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке. В городе повреждены 12 домов, еще 2 - в Щербиновке. Константиновку враг обстрелял из "Смерчей" - повреждены 4 дома и 2 гаража. В Часовоярской громаде 1 дом уничтожен, еще 3 повреждены", - говорится в сообщении.

Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из Смерчей 01
Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из Смерчей 02
Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из Смерчей 03
Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из Смерчей 04
Враг ударил беспилотником по Славянскому обществу, Константиновка обстреляна из Смерчей 05

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 1 дом в Звановке. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам.

Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 1 жителя Донбасса.

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