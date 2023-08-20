Последствия вражеских обстрелов Купянска. ФОТОрепортаж
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Сегодня около 7:00 россияне обстреляли город Купянск Харьковской области. Ранен мужчина, медики борются за его жизнь. Нацполиция показала последствия обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Также сообщается, что за прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.
В городе Купянск поврежден частный дом. Произошел пожар на территории мясокомбината.
Из-за обстрела произошел пожар на территории лесничества в селе Кругляковка Купянского района.
В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома.
В селе Александровка Богодуховского района повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.