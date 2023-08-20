Враг ударил по Волчанску, погиб мужчина. ФОТО

Враг обстрелял территорию лечебного учреждения и частного сектора в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Волчанск. Враг обстрелял территорию лечебного учреждения и частного сектора города. В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 13:50 пожар был ликвидирован.

В результате осколочных ранений погиб мужчина 1952 года рождения.

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