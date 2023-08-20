Враг продолжает бить по Купянску, ранены 10 человек. ФОТО

Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

При оказании помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Повреждены нежилые здания, автомобили.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.

Синегубов также подтверждает обстрел Волчанска.

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