Враг продолжает бить по Купянску, ранены 10 человек. ФОТО
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Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
При оказании помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.
Повреждены нежилые здания, автомобили.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.
Синегубов также подтверждает обстрел Волчанска.