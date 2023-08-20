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Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей. ФОТОрепортаж

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Враг нанес удары по центру Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, оккупанты обстреляли площадь возле здания почтового отделения.

Загорелось 5 легковых автомобилей. В 14:25 пожар был ликвидирован. Есть раненые, их количество уточняется.

Смотрите: Враг ударил по Волчанску, погиб мужчина. ФОТО

Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей 01
Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей 02
Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей 03
Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей 04

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области. Также сообщалось об обстреле Волчанска.

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