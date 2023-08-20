Последствия вражеского удара по центру Купянска: загорелось 5 легковых автомобилей. ФОТОрепортаж
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Враг нанес удары по центру Купянска Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, оккупанты обстреляли площадь возле здания почтового отделения.
Загорелось 5 легковых автомобилей. В 14:25 пожар был ликвидирован. Есть раненые, их количество уточняется.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области. Также сообщалось об обстреле Волчанска.