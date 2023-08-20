Россияне четыре раза за день атаковали Никопольщину, повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в течение дня били из артиллерии по Никополю, Покровской, Марганецкой и Зеленодольской громадах на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"За день враг четыре раза атаковал Никопольский район. Били из артиллерии по самому Никополю, Покровской громаде и дважды по населенным пунктам Марганецкой громады.

Повреждены 2 жилых дома, 2 хозяйственные постройки, 2 легковых автомобиля, 2 линии электропередачи.



Оккупанты также атаковали Зеленодольскую громаду Криворожского района. Произошел пожар, но спасатели ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

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