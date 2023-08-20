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Войска РФ нанесли очередные артиллерийские удары по Купянску, повреждено здание учебного заведения. ФОТОрепортаж

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Оккупанты в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Купянску.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Повреждено здание учебного заведения, в помещении спортзала начался пожар.

Есть повторные попадания в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

На данный момент информация о пострадавших не поступала", - написал он.

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Войска РФ нанесли очередные артиллерийские удары по Купянску, повреждено здание учебного заведения 01
Войска РФ нанесли очередные артиллерийские удары по Купянску, повреждено здание учебного заведения 02
Войска РФ нанесли очередные артиллерийские удары по Купянску, повреждено здание учебного заведения 03

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