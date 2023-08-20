Войска РФ нанесли очередные артиллерийские удары по Купянску, повреждено здание учебного заведения. ФОТОрепортаж
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Оккупанты в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Купянску.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Повреждено здание учебного заведения, в помещении спортзала начался пожар.
Есть повторные попадания в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура.
На данный момент информация о пострадавших не поступала", - написал он.