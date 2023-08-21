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День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за решения о предоставлении самолетов F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня день сильных новостей для Украины".

Спасибо Нидерландам, Дании, премьер-министрам Марку Рютте и Мэтте Фредериксен за мощную, историческую поддержку!

Работаем, усиливаем Украину и делаем украинский воздушный щит еще более безопасным!"

Читайте также: Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте

День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 01
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 02
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 03
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 04
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 05
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 06
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 07
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 08
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 09
День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты 10

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