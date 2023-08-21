День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за решения о предоставлении самолетов F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня день сильных новостей для Украины".

Спасибо Нидерландам, Дании, премьер-министрам Марку Рютте и Мэтте Фредериксен за мощную, историческую поддержку!

Работаем, усиливаем Украину и делаем украинский воздушный щит еще более безопасным!"

Читайте также: Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте



















