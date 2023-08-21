День сильных новостей, - Зеленский поблагодарил партнеров за самолеты. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за решения о предоставлении самолетов F-16.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня день сильных новостей для Украины".
Спасибо Нидерландам, Дании, премьер-министрам Марку Рютте и Мэтте Фредериксен за мощную, историческую поддержку!
Работаем, усиливаем Украину и делаем украинский воздушный щит еще более безопасным!"