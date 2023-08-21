За сутки россияне обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области, один человек погиб. ФОТО

В течение суток оккупанты нанесли 92 удара по 23 городам и селам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"85 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Пятихаток, Плавней, Лукьяновского и других прифронтовых населенных пунктов.

Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Волшебное и обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское", - говорится в сообщении.

В результате артобстрела Широкого в Пологовском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получила 77-летняя жительница Широкого, а также 58-летний житель Малой Токмачки. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где предоставляется необходимая медицинская помощь.

Читайте: Сообщено о подозрении пророссийскому блогеру, вербовавшему агентов для ФСБ на Запорожье, - СБУ



