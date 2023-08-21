Последствия обстрела Донетчины: Россияне ранили 7 человек. ФОТОрепортаж
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В течение суток российские захватчики обстреливали территорию Донетчины и ранили 7 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
Так, россияне 20 раз обстреляли из артиллерии Угледар и дважды Новоукраинку. В Комарской громаде под огнем Бурлацкое и Шевченко.
"На Донецком направлении 2 человека ранены в Красногоровке Марьинской громады. На Горловском направлении в Петровке Торецкой громады ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и промышленное здание".
На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 2 дома в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 11 обстрелов Лиманской громады", - говорится в сообщении.
Всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донбасса.