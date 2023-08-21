Сбивание беспилотника под Москвой: местные власти заявили о пострадавших и выбитых стеклах в домах. ФОТО

В результате сбивания беспилотника в Истре под Москвой есть пострадавшие.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Два человека пострадали во время падения обломков беспилотника на дом в Истре, в трех домах выбиты стекла", - цитирует агентство губернатора Воробьева.

Как сообщалось, по данным Минобороны РФ, утром 21 августа якобы силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

Ранее отмечалось, что БПЛА самолетного типа был сбит в 6.50 над территорией Московской области.

По данным российских Telegram-каналов, в аэропорту Внуково снова введены ограничения и часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

Позже росСМИ сообщили, что вылеты и прилеты, запланированные в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", также были временно отложены.

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