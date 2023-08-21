Задержан адвокат-предатель, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.
К началу полномасштабного вторжения России он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ.
По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе.
В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника", - говорится в сообщении.
Полученные сведения фигурант передавал ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их "характеристики".
За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение. Суммы поступали на банковскую карту злоумышленника.
В дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" его в Россию.
Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских "планов" и задержали вражеского приспешника.
Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и "сменные" SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.