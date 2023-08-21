Выплачивал зарплаты военным, которые по 3 месяца не появлялись на службу: сообщено о подозрении командиру Николаевщины, который безосновательно насчитал подчиненным 5,5 млн грн выплат, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевщины. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы. Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн. грн. По материалам ДБР, начат процесс возмещения денег бюджета.

Чиновнику сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.