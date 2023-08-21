Защитникам Украины нужна подвижная турель под пулемет Browning M2: объявлен сбор средств. ФОТО
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Объявлен сбор средств для приобретения подвижной турели под пулемет Browning M2 для защитников Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке активист и военный Александр Ябченко, передает Цензор.НЕТ.
"Цена вопроса - 1 млн 330 тыс грн (35 тыс долл.). На сегодняшний день мы собрали уже около половины суммы и каждая ваша гривна будет приближать нас к цели", - отметил он.
Он также публикует реквизиты для желающих принять участие в сборе.
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