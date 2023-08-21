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Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

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Российские захватчики нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего повреждены дома, магазины, киоски и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Вечером 20 августа рашисты ударили по городу, предварительно, из артиллерии и РСЗО "Град".

В результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазины и киоски.

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Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 01
Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 02
Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 03
Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 04
Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 05
Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки 06

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