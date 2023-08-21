Последствия обстрела Купянска российскими захватчиками: Повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего повреждены дома, магазины, киоски и хозяйственные постройки.