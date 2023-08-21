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Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

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Под ударом находились города Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Петровка, села Клищиевка, Нелиповка, Новоукраинка, Соловьево, Предтечино.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

По Красногоровке войска РФ нанесли удары неуправляемой авиационной ракетой и артиллерией. Россияне попали в гражданское авто - ранения получили находившиеся внутри мужчина и женщина.

В результате танковых обстрелов в Авдеевке травмирован местный житель. Еще один человек ранен в Петровке.

Из артиллерии российская армия накрыла Часов Яр, ранила троих гражданских лиц.

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Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 05

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