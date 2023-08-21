Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
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Под ударом находились города Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Петровка, села Клищиевка, Нелиповка, Новоукраинка, Соловьево, Предтечино.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
По Красногоровке войска РФ нанесли удары неуправляемой авиационной ракетой и артиллерией. Россияне попали в гражданское авто - ранения получили находившиеся внутри мужчина и женщина.
В результате танковых обстрелов в Авдеевке травмирован местный житель. Еще один человек ранен в Петровке.
Из артиллерии российская армия накрыла Часов Яр, ранила троих гражданских лиц.