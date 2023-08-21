Украина и Канада заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере ядерного регулирования, - ГИЯРУ. ФОТО

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) и Канадская комиссия по ядерной безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества и обмена информацией по вопросам ядерного регулирования.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГИЯРУ.

"И.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков и президент Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC – Canadian Nuclear Safety Commission) Румина Вэлши подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества и обмена информацией по вопросам ядерного регулирования" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что ядерные регуляторы Украины и Канады обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества. В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере проведения лицензионной оценки безопасности новых проектов ядерных установок (малых модульных реакторов). Вторым важным направлением станет вопрос регуляторной деятельности по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли.

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"Мой визит в Украину – знак солидарности и поддержки. И это не только слова, но и действия. Я соглашаюсь, что Меморандум – это основа и инструмент для сотрудничества, для поддержки друг друга. И сегодня мы должны определить главные направления, по которым мы будем работать", - заявила Вэлши.

Украина и Канада также будут сотрудничать над вопросами восстановления безопасной эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС и других ядерных и радиационно опасных объектов, подвергшихся влиянию войны, и над усовершенствованием регуляторной деятельности по обращению с радиоактивными отходами.