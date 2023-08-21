На войне с оккупантами погиб парамедик и воин из "Правого сектора" Даниил Земсков. ФОТО

На войне в Украине погиб парамедик и воин из "Правого сектора" Земсков Даниил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Правого сектора"

Как отмечается, он погиб 14 августа во время артобстрела на Лиманском направлении, получив травмы, несовместимые с жизнью.

"Земсков Даниил Викторович, позывной "Даня". Парамедик, сапер, разведчик. 22.07.1990-14.08.2023. Больше всего он любил Украину и ходить по морям и океанам. В армии - парамедик, сапер, разведчик. Был членом организации "Тризуб", добровольцем в формировании "Правый сектор" с 2014 года, заместителем командира по медицинскому обеспечению в 23 РС...Несколько ротаций в формировании "Госпитальеры" в 14 году, и окопные, уличные бои в ДУК ПС.

Во время полномасштабного вторжения: начмед 5 тактической группы, затем после перетурбаций – старший боевой медик (исполняющий обязанности начмеда) и инструктор. Все это он сочетал в себе, потому что ему нравилось ежесекундно узнавать что-то новое, испытывать на себе и учить этому побратимов", - говорится в сообщении.

В свою очередь журналистка Цензор.НЕТ Ирина Сампан опубликовала в фейсбуке видео с парамедиком "Правого сектора" по имени Даня.

"Даня погиб . Правосек, националист, участник Майдана, волонтер, парамедик, спортсмен. Он улыбался искренне и искренне любил свою Украину. Спасибо тебе, воин. Счастлива, что знала тебя. Оставлю вам ссылку на наш разговор в утреннем саду где-то в Николаевской области", - написала она.

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Под сообщением в видео отмечалось, что Даня - парамедик, и вместе со своими побратимами из "Правого сектора", он служил в одном подразделении ВСУ, которое на тот момент защищало Николаевское направление. Это подразделение специфично не только своими задачами, но и тем, что свой день бойцы начинают с "Декалога украинского националиста". Каждое утро на построении они провозглашают 10 заповедей украинского националиста и поют гимн. В интервью Даня рассказал нам о своем участии в Революции достоинства, волонтерстве, как пережил смерть своего первого двухсотого, которого не смог спасти и что для него победа над Россией.

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