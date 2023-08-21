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Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве на Крещатике проходит выставка уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прошлом году на Крещатике также была выставка уничтоженной российской военной техники. Известно, что столичные власти не планируют проведение массовых праздничных мероприятий в День Независимости Украины.

Из-за проведения выставки с 20 по 28 августа будет перекрыто движение Крещатиком – от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Читайте: В Кличко заявили, что Киев не будет проводить массовые мероприятия в День Независимости

Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 01
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 02
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 03
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 04
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 05
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 06
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 07
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 08
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 09
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 10
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 11
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 12
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 13
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 14
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 15
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 16
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 17
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 18
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 19
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 20
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 21
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 22
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 23
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 24
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 25
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 26
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 27
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 28
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 29
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 30
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 31
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 32
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 33
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 34
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 35
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 36
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 37
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 38
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 39
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 40
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 41
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 42
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 43
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 44
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 45
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 46
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 47
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 48
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 49
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 50
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 51
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 52
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 53
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 54
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 55
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 56
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 57
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 58
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 59
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 60
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 61
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 62
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 63
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 64
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 65
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 66
Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике 67

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Александр Заболотный a9a36662
    країна кр"тинів - навіщо тратити гроші на доставку цього лайна в центр столиці??????? краще б хлопцям мавіки купили на ці гроші клоуни....
  • mrSmith
    Горіть у пеклі цапорилі!
  • albano miner
    ...добрались-таки идиоты до Хрещатика, ну хоть на носилках-тралах, скрепно-пакетные, на 500ые дни Войны
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