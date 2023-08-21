Выставка уничтоженной военной техники РФ на столичном Крещатике. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киеве на Крещатике проходит выставка уничтоженной военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прошлом году на Крещатике также была выставка уничтоженной российской военной техники. Известно, что столичные власти не планируют проведение массовых праздничных мероприятий в День Независимости Украины.
Из-за проведения выставки с 20 по 28 августа будет перекрыто движение Крещатиком – от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.
Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.