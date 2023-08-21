Покушение на заместителя председателя ГНС Сокура: суд взял подозреваемых под стражу без возможности внесения залога. ФОТОрепортаж

Соломенский районный суд Киева избрал меры пресечения подозреваемым в попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, на время досудебного расследования участники будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет они могут провести в тюрьме.

Напомним, что оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназначенцами ГУНП в Киеве задержали двух мужчин, которые готовили нападение на высокопоставленного чиновника налоговой службы.

Правоохранители предупредили нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, который как раз выходил из подъезда своего дома.

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Получив информацию о подготовке к преступлению с целью нанесения телесных повреждений заранее, 17 августа в 8 утра полицейские задержали сообщников, таким образом, фактически спас чиновника.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27 и 31-летний граждане, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи выясняют личность заказчика нападения.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – готовка к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Следующие 10 лет они могут провести за решеткой.

Ранее сообщалось, что правоохранители смогли предотвратить заказное убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес". Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о предотвращении нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.