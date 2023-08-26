За прошедшие сутки россияне обстреляли несколько громад на Донетчине: один человек ранен, повреждены частные дома, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты ранили 1 жителя Донетчины.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

На Волновахском направлении в Великоновоселковской громаде повреждены здание и техника фермерского хозяйства в Богатыре.

На Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово. В Очеретинской громаде повреждена линия электропередачи. В Марьинской громаде под обстрелами Екатериновка, Елизаветовка и Ильинка. Авдеевка под утро подверглась танковым обстрелам — под огнем жилые кварталы.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 1 многоэтажка.

На Лисичанском направлении разрушен 1 дом в Северске", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в ОВА, за сутки россияне ранили 1 жителя Донетчины.









