За прошедшие сутки россияне обстреляли несколько громад на Донетчине: один человек ранен, повреждены частные дома, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж
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В течение суток оккупанты ранили 1 жителя Донетчины.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
На Волновахском направлении в Великоновоселковской громаде повреждены здание и техника фермерского хозяйства в Богатыре.
На Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово. В Очеретинской громаде повреждена линия электропередачи. В Марьинской громаде под обстрелами Екатериновка, Елизаветовка и Ильинка. Авдеевка под утро подверглась танковым обстрелам — под огнем жилые кварталы.
На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 1 многоэтажка.
На Лисичанском направлении разрушен 1 дом в Северске", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ОВА, за сутки россияне ранили 1 жителя Донетчины.