Второе после остановки "зернового соглашения" судно вышло из порта Одессы. КАРТА+ФОТО

Из порта Одессы вышел балкер PRIMUS, находившийся там с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"2-й ушел. Держим кулаки, верим в ВСУ – ВМСУ", - написал он.

Балкер PRIMUS – второе судно, вышедшее из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

Клименко отметил, что судно следует в порт Варна в Болгарии. Он должен прибыть туда 27 августа.

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Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.









