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Второе после остановки "зернового соглашения" судно вышло из порта Одессы. КАРТА+ФОТО

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Из порта Одессы вышел балкер PRIMUS, находившийся там с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"2-й ушел. Держим кулаки, верим в ВСУ – ВМСУ", - написал он.

Балкер PRIMUS – второе судно, вышедшее из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

Клименко отметил, что судно следует в порт Варна в Болгарии. Он должен прибыть туда 27 августа.

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Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.

Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 01

Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 02
Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 03
Второе после остановки зернового соглашения судно вышло из порта Одессы 04

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    сподіваюсь ескорт дронів "Малюків" монiторить сітуацію...
  • Галина Боброва a5494c7d
    Морякам торгового флота - не позавидуешь
    Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
  • 5 копійок
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