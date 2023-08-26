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Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж

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В Ужгороде в субботу состоялся патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Участие в забеге приняли около полутысячи закарпатцев - военнослужащих, ветеранов АТО/ООС, правоохранителей, пограничников, представителей Нацгвардии, силовых структур, горожан и гостей областного центра.

"Участники получили наклейки с именами погибших защитников и на выбор преодолевали дистанцию 2 или 5 км в память о героях, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей страны. Многие жители бежали целыми семьями!" – говорится в сообщении.

Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" происходит в Ужгороде уже в третий раз. В этот раз его приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который ежегодно отмечают 29 августа.

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Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 02
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 03
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 04
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 05
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 06
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 07
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 08
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Топ комментарии

  • Super Gut
    Причому тут бомбили?! Поцікався скільки загиблих Героїв із Закарпаття з 2014-го
  • Евгений Magirus
    А причём "бомбили" или нет? Такой же забег был и в Киеве - я бежал за своего погибшего побратима 5 километров (выбираешь дистанцию сам - 2, 5, 10 км)
  • Alfalcon 30b8e09d
    Блін , ну відверто кажучи - якась херня

    Хоча можливо я чогось не розумію

    Але навіщо це.

    Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть

    Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.

    А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
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