Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж
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В Ужгороде в субботу состоялся патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".
Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Участие в забеге приняли около полутысячи закарпатцев - военнослужащих, ветеранов АТО/ООС, правоохранителей, пограничников, представителей Нацгвардии, силовых структур, горожан и гостей областного центра.
"Участники получили наклейки с именами погибших защитников и на выбор преодолевали дистанцию 2 или 5 км в память о героях, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей страны. Многие жители бежали целыми семьями!" – говорится в сообщении.
Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" происходит в Ужгороде уже в третий раз. В этот раз его приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который ежегодно отмечают 29 августа.