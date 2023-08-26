Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж

В Ужгороде в субботу состоялся патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Участие в забеге приняли около полутысячи закарпатцев - военнослужащих, ветеранов АТО/ООС, правоохранителей, пограничников, представителей Нацгвардии, силовых структур, горожан и гостей областного центра.

"Участники получили наклейки с именами погибших защитников и на выбор преодолевали дистанцию 2 или 5 км в память о героях, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей страны. Многие жители бежали целыми семьями!" – говорится в сообщении.

Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" происходит в Ужгороде уже в третий раз. В этот раз его приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который ежегодно отмечают 29 августа.

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