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Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы. ФОТО

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Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской обласной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, побитые фасады", - говорится в сообщении

Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения, им оказана помощь на месте.

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Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы 01
Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы 02

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Топ комментарии

  • Wemeral
    Це не значне пошкодження. Це - справжнє руйнування.
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    То не пошкоджені будинки,а знищені. Комусь наново будувати
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хм. А падіння уламків на хати не є влучанням? То хоч би в новинах не писали про те що влучань ''в об'єкти житлової інфраструктури немає".На початку статті одне ,а в кінці протилежне.Від такої подачі новин мізки плавляться
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