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Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Сотрудники Киевводоканала отключили СТО от водоснабжения. За то, чтобы снова подключить, требовали полмиллиона гривен.

Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Киевводоканаловцы рассказывали владельцу СТО, что для того чтобы восстановить водоснабжение, нужно выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями. После нескольких безрезультатных встреч они направили его в частную фирму. Директор этой фирмы и предложил владельцу СТО заплатить 500 тыс. для решения проблем с водоканалом.

Директора фирмы и одного из работников Киевводоканала разоблачили с поличным. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Наказание по этой статье – от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще причастен к преступлению.

Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 01
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 02
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 03
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 04
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 05
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 06

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  • Герхард
    А Рєзніков - невловимий індіанець.
    Ну ніяк не можуть цого впіймати.

    Що ж тут казати про Єрмака, Татарова, Шурму - це взагалі люди-невидимки.
  • sergej gorin
    Наскільки все гніле і зелене. Ніякого страху ні у крадіїв, ні у зрадників , ні у якої зеленої падлюки . Бо нема покарань. Карають тільки тих у кого немає грошей..
  • Сергій 59a5fa46
    Їх ловлять кожен день і кінця краю нема, походу ми в такому болоті, вилізти з нього, буде дуже важко.
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