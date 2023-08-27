Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сотрудники Киевводоканала отключили СТО от водоснабжения. За то, чтобы снова подключить, требовали полмиллиона гривен.

Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Киевводоканаловцы рассказывали владельцу СТО, что для того чтобы восстановить водоснабжение, нужно выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями. После нескольких безрезультатных встреч они направили его в частную фирму. Директор этой фирмы и предложил владельцу СТО заплатить 500 тыс. для решения проблем с водоканалом.

Директора фирмы и одного из работников Киевводоканала разоблачили с поличным. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Наказание по этой статье – от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще причастен к преступлению.











