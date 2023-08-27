Педагога, возглавившую колледж в оккупированном Мариуполе, будут судить за госизмену. ФОТО

Заместитель директора Мариупольского профессионального колледжа, организовавшая деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ Российской Федерации, предстанет перед судом за государственную измену.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Обвиняемая организовала деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ российской федерации и осуществляет контроль за их выполнением", - говорится в сообщении.

Для этого она подобрала работников заведения, которые согласились внедрять российские стандарты образования, и назначила их на должность.

Женщине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

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Наказание по этой статье – лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.