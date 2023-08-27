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Россияне утверждают, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку. ФОТО

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Власти Курской области РФ заявляют, что ночью в многоквартирный дом в областном центре врезался беспилотник. Никто не пострадал.

Об этом сообщил в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотник врезался в многоквартирный дом по ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты окна", - написал он.

По его словам, от взрывной волны пострадали несколько окон в корпусе инженерного факультета местного заведения высшего образования.

"Воспламенений не произошло, никто из жителей не пострадал", - добавил Старовойт.

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В то же время он не уточнил, упал ли на многоэтажку тот самый беспилотник, о сбитии которого россияне отчитывались раньше, или это еще один, который успешно обошел российскую ПВО и залетел в областной центр.

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Топ комментарии

  • Onufri Zagloba
    "Люді нє пострадалі" бо людей там немає. Там кацапоїди.
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Так это дрон почты расеи. Это их стиль
  • Randall Flag da70119e
    А навіщо ви РЕБ вмикали? Не вмикали б і не влетів ))
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