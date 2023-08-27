Россияне утверждают, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку. ФОТО
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Власти Курской области РФ заявляют, что ночью в многоквартирный дом в областном центре врезался беспилотник. Никто не пострадал.
Об этом сообщил в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.
"Беспилотник врезался в многоквартирный дом по ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты окна", - написал он.
По его словам, от взрывной волны пострадали несколько окон в корпусе инженерного факультета местного заведения высшего образования.
"Воспламенений не произошло, никто из жителей не пострадал", - добавил Старовойт.
В то же время он не уточнил, упал ли на многоэтажку тот самый беспилотник, о сбитии которого россияне отчитывались раньше, или это еще один, который успешно обошел российскую ПВО и залетел в областной центр.