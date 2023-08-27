Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина. ФОТО
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Следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на следственный комитет РФ.
"По результатам экспертиз, личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", - говорится в сообщении.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.