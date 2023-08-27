Военные из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь на учения. ФОТО

Военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь, чтобы принять участие в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Учения ОДКБ запланированы в Беларуси с 1 по 6 сентября.

Военный контингент Кыргызстана и Таджикистана прибыл в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850). Самолет приземлился на аэродроме "Барановичи" 27 августа в 13.30.

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