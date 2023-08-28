Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району и дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. ФОТО

Ночью российские захватчики снова атаковали Украину ракетами. В Днепропетровской области попали в Криворожский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты дважды за ночь атаковали из артиллерии Никопольский район. Обстреляли Марганецкую и Мировскую громады. Поврежден жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

По Криворожскому району враг ударил ракетами. Пострадали жилые дома.

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По информации главы ВА Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ракетного удара разрушены 2 дачных дома. Еще 5 дачных домов повреждены.

"Произошел пожар в хозяйственном сооружении. Все службы работают. Другие последствия удара уточняются", - добавил Вилкул.



