За прошедшие сутки враг обстрелял 4 района Харьковщины, один человек погиб. ФОТО
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск. Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась.
В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.
В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.
Кроме того, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.