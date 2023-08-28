Наводила "Грады" и "шахеды" на Херсон: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Задержана российский агент, в течение последнего месяца корректировавшая удары по Херсону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед". Всю собранную информацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов", - говорится в сообщении.

Местную жительницу россияне дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ходе обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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