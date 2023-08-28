За минувшие сутки оккупанты обстреляли Угледар и Пречистовку, в Кураховке повредили гимназию. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов Донецкой области, без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским огнем в течение суток оказались Угледар, Пречистовка, Острое, Дальнее и Дачное. В Кураховке в результате обстрелов повреждена гимназия.

2 дома повреждены в Константиновке и дом в Часовоярской громаде. В Торецкой громаде повреждены 5 домов в Нью-Йорке и здание шахты в Торецке.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Сиверске, зафиксировано 20 обстрелов Лиманской громады.

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