Новости Фото • Война

Активисты "Жовтої стрічки" в Мелитополе призывают игнорировать "выборы" на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию. ФОТОрепортаж

2 79922
Жители временно оккупированного Мелитополя протестуют против так называемых выборов, которые собираются провести российские захватчики.

Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты обвешали весь город партийными бигбордами, такая навязчивая активность связана с тем, что практически никто не поддерживает россию в Мелитополе. Никто не хочет быть на одной стороне со страной-террористом под названием РФ", - говорится в сообщении.

Активисты продолжают распространять постеры в оккупированном городе, некоторые из них рисуют своими руками.

В "Жовтій Стрічці" призывают всех жителей оккупированных территорий игнорировать фейковые "выборы".

Также читайте: Оккупанты Мелитополя готовятся к псевдовыборам, - Федоров

Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 01
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 02
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 03
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 04
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 05
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 06

Топ комментарии

  • Amber
    ,, Єдіная рассєя " - йде на ..... уй із український земель 😠
  • Bob Fayn
    от після звільнення Мелітополя- це якраз потенційні навідники ракет та дронів..
  • 5 копійок
    Ага, не підтримує. 24.03.2014 Мелітополь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости