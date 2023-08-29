Украинцы в Вене провели Марш Независимости. ФОТО

27 августа общественная организация "Unlimited Democracy" провела Марш Независимости в центре Вены, чтобы отметить 32 годовщину Независимости Украины и напомнить о продолжающейся войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие началось митингом на Площади Героев (Heldenplatz) и продолжилось маршем по центральной улице Рингштрассе.

Во время своего выступления член Парламента Австрии Гельмут Брандштеттер подчеркнул, что Австрия будет поддерживать Украину и дальше. Райнхард Клучек, Генеральный Секретарь Австрийского Панъевропейского движения также обратил внимание на важность поддержки европейских стремлений Украины.

Шествие началось выездом из наружных ворот дворца Гофбург в сторону здания парламента, возле которых организаторы объявили речь с благодарностью Австрии за помощь Украине и прием вынужденно перемещенных лиц в стране.

Когда колонна проходила мимо Венской государственной оперы, Анна Паттерманн, глава "Unlimited Democracy", призвала бойкотировать деятельность Анны Нетребко.

Когда колонна проходила мимо Венской государственной оперы, Анна Паттерманн, глава "Unlimited Democracy", призвала бойкотировать деятельность Анны Нетребко.

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