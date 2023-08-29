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Украинцы в Вене провели Марш Независимости. ФОТО

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27 августа общественная организация "Unlimited Democracy" провела Марш Независимости в центре Вены, чтобы отметить 32 годовщину Независимости Украины и напомнить о продолжающейся войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мероприятие началось митингом на Площади Героев (Heldenplatz) и продолжилось маршем по центральной улице Рингштрассе.

Во время своего выступления член Парламента Австрии Гельмут Брандштеттер подчеркнул, что Австрия будет поддерживать Украину и дальше. Райнхард Клучек, Генеральный Секретарь Австрийского Панъевропейского движения также обратил внимание на важность поддержки европейских стремлений Украины.

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Шествие началось выездом из наружных ворот дворца Гофбург в сторону здания парламента, возле которых организаторы объявили речь с благодарностью Австрии за помощь Украине и прием вынужденно перемещенных лиц в стране.

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Когда колонна проходила мимо Венской государственной оперы, Анна Паттерманн, глава "Unlimited Democracy", призвала бойкотировать деятельность Анны Нетребко.

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Когда колонна проходила мимо Венской государственной оперы, Анна Паттерманн, глава "Unlimited Democracy", призвала бойкотировать деятельность Анны Нетребко.

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