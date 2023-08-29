Оккупанты обстреляли Торецк из РСЗО "Ураган": один человек погиб, трое ранены. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли г. Торецк (Донецкая область) из РСЗО "Ураган". Есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 28 августа 2023 года, в 18:00, российская армия обстреляла Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган".

От российского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.

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Все пострадавшие при обстреле находились дома. В настоящее время они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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